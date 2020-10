Elf Nederlandse boten in finales op EK roeien

Elf Nederlandse boten strijden zondag om de medailles bij de EK roeien in het Poolse Poznan. Vier boten plaatsten zich zaterdag voor de finale. Een dag eerder hadden vijf Nederlandse boten zich al voor de eindstrijd geplaatst. De Holland Acht en de vrouwen Acht waren al zeker van de finale.

Niki van Sprang en Guillaume Krommenhoek waren in de twee-zonder de eersten die zich zaterdag plaatsten voor de finale. De mannen eindigden als derde in hun halve finale.

De lichte vrouwen dubbeltwee met Ilse Paulis en Marieke Keijser liet niets aan het toeval over en werd met een ruime voorsprong eerste in de halve finale. Hetzelfde gold voor Melvin Twellaar en Stef Broenink in de mannen dubbeltwee. Het duo won zijn halve finale overtuigend. De mannen vier-zonder-stuurman wist een plek in de finale te behalen door achter Polen als tweede over de finish te komen in de halve finale.

Amos Keijser greep naast een finaleplaats in de skiff. Waar Keijser een dag eerder nog met overtuiging de regerend wereldkampioen, Oliver Zeidler, te snel af was, moest hij zaterdag in hem zijn meerdere erkennen. Keijser finishte achter de Duitser als vierde en start daarom zondag in de B-finale.