F1-coureur Hülkenberg vervangt zieke Stroll bij Racing Point

Nico Hülkenberg vervangt de zieke Lance Stroll bij Racing Point in de Grote Prijs van de Eifel, meldt het Formule 1-team.

Stroll ontbrak zaterdag aan het begin van de middag tijdens de derde vrije training. De eerste en tweede training op de Nürburgring vrijdag waren vanwege mist niet doorgegaan.

Voor Hülkenberg is het zijn tweede tijdelijke comeback in de Formule 1 dit seizoen. De 33-jarige Duitser verving eerder al Sergio Pérez bij Racing Point. De Mexicaan kon niet meedoen aan beide races in Engeland na een positieve coronatest.