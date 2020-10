Kenin en Swiatek strijden om titel op gedevalueerd Roland Garros

De Amerikaanse tennisster Sofia Kenin en Iga Swiatek uit Polen strijden zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur om de titel op Roland Garros. De 21-jarige Kenin is de nummer 6 van de wereld, de twee jaar jongere Swiatek is de mondiale nummer 54.

Swiatek is de revelatie van het toernooi en op weg naar haar eerste grandslamfinale verloor ze geen set. In de vierde ronde maakte ze haar titelaspiraties duidelijk door oud-kampioene Simona Halep kansloos te laten. Kenin kan haar tweede grandslamtitel veroveren; begin dit jaar was ze de beste op de Australian Open.

Nooit eerder troffen Kenin en Swiatek elkaar op de WTA-tour. Vier jaar geleden stonden ze tegenover elkaar in het juniorentoernooi van Roland Garros. De destijds 15 jaar oude Swiatek zegevierde in twee sets.

De verrassende finale heeft ook te maken met de absentie van een aantal wereldtoppers. Titelhoudster Ashleigh Barty besloot in verband met het coronavirus niet af te reizen naar Parijs en Naomi Osaka, de winnares van de US Open, meldde zich geblesseerd af. Serena Williams trok zich tijdens het toernooi terug.