Kruijswijk: negende rit in Giro leent zich voor aanvallen

Steven Kruijswijk verwacht aanvallen in de lastige negende etappe van de Ronde van Italië zondag. De kopman van Jumbo-Visma zegt zich goed te voelen en misschien wel zelf de aanval te gaan zoeken. “De rit leent zich ervoor om te koersen en aan te vallen. We hebben mogelijkheden en zullen zien wat we kunnen doen”, kijkt de nummer 8 uit het klassement vooruit.

Kruijswijk staat op 1.21 minuut van de Portugese rozetruidrager João Almedia. Die achterstand liep hij vooral op in de openingstijdrit, waarin hij door de veranderde weersomstandigheden tijd verloor op enkele van zijn concurrenten die vroeger waren gestart.

De negende rit heeft twee beklimmingen van de tweede categorie en twee van de eerste categorie en eindigt op 1655 meter hoogte in Roccaraso. “Het is ook de dag voor de rustdag, dus het wordt sowieso een zware wedstrijd”, verwacht Kruijswijk vooruit. In de rit van zaterdag had hij zoveel mogelijk krachten gespaard. “Het doel was om veilig de finish te bereiken en energie te sparen voor morgen. Daarin zijn we geslaagd.”