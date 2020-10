Oranje vermoedelijk met De Jong in de spits tegen Bosnië

Luuk de Jong lijkt zondag zeker van een basisplaats in het Nederlands elftal. De spits neemt in de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in de Nations League vermoedelijk de plaats in van de geschorste Memphis Depay.

“Ik ga nog geen opstelling geven. Dat doe ik eerst aan mijn spelers. Maar dat hij een belangrijke gegadigde is op die positie, lijkt me duidelijk”, zei Frank de Boer zaterdag in Sarajevo. De bondscoach kan er ook voor kiezen PSV’er Donyell Malen in de spits te zetten, maar afgaande op zijn woorden lijkt De Jong de voorkeur te krijgen. “Memphis heeft bewezen dat hij een hele belangrijke speler is voor het Nederlands elftal. Dat zullen we missen. Anderzijds hebben we nu een andere speler op die positie, met andere kwaliteiten. Nu moeten we kijken of we daar weer van kunnen profiteren.”

In de oefenwedstrijd tegen Mexico (0-1) verdedigde Tim Krul woensdag het doel. Jasper Cillessen, onder de vorige bondscoach Ronald Koeman de eerste keuze, kan zondag waarschijnlijk op een plek in het basisteam rekenen. De Boer: “Cillessen traint heel goed. Hij heeft de afgelopen dagen een goede indruk achter gelaten. Ik twijfel niet over wie ik opstel, nee.”

De Boer vindt dat er niet heel veel waarde aan het duel met Mexico moet worden gehecht. De oud-international vertrouwt er op dat het zondag beter gaat. “We gaan nu in een meer vaste formatie spelen. Die jongens zijn meer aan elkaar gewend. In aanloop naar Mexico hadden we bovendien maar een minuut of dertig om tactisch te trainen.”

Nederland treft in Bosnië een aangeslagen tegenstander. Het land verloor donderdag na strafschoppen van Noord-Ierland en ontbreekt daardoor komende zomer op het EK. “Daar hebben ze een jaar lang voor getraind”, aldus De Boer. “Ik kan me voorstellen dat ze niet echt op deze wedstrijd zitten te wachten en er even doorheen zitten. Anderzijds spelen ze tegen een gerenommeerde tegenstander. Ze willen zich ongetwijfeld van hun beste kant laten zien.”

De Boer vond de uitschakeling van Bosnië onnodig. “Ik vond dat ze de eerste helft vrij goed speelden. Ze kwamen terecht op 1-0 en hadden kansen op 2-0. De tweede helft zakte het wat in. Edin Dzeko werd echt als aanspeelpunt gebruikt en was daar heel sterk in. Daarnaast heeft Miralem Pjanic een bepalende rol op het middenveld. De tegenstander zette het de tweede helft wat beter neer waardoor de bal naar Dzeko niet zo makkelijk meer gegeven kon worden. Je kreeg toen veel meer duels. Ze waren de betere ploeg. Het is een heel teleurstellend resultaat voor ze.”

De wedstrijd tussen Bosnië en Herzegovina en Nederland begint zondag om 18.00 uur in de stad Zenica. Oranje heeft na twee duels drie punten en Bosnië en Herzegovina staat op één punt.

Vermoedelijk opstelling Oranje: Cillessen; Dumfries, De Vrij, Van Dijk en Blind; Wijnaldum, De Roon en Frenkie de Jong; Berghuis, Luuk de Jong en Promes.