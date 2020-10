Diede de Groot en Aniek van Koot hebben voor de derde keer op rij de hoofdprijs in het vrouwendubbelspel van het rolstoeltennis op Roland Garros gegrepen. Het Nederlandse duo was in een spannende eindstrijd in drie sets te sterk voor de Japanse Yui Kamiji en de Britse Jordanne Whiley. Na 2 uur en 13 minuten was het duel gespeeld: 7-6 (2) 3-6 10-8.