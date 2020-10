Tennissensatie Swiatek dankt vader: hij heeft me alles geleerd

De Poolse tennissensatie Iga Swiatek (19) leek in haar eerste grandslamfinale amper last te hebben van nervositeit. De ongeplaatste speelster liet op Roland Garros in de eindstrijd tegen de als vierde geplaatste Amerikaanse favoriete Sofia Kenin onder meer 25 ‘winners’ noteren, tegen slechts 10 van de kampioene op de Australian Open. Mede daardoor wist de getalenteerde tiener ook de finale in twee sets te winnen: 6-4 6-1. Na afloop bedankte ze alles en iedereen in Parijs, maar vooral haar vader, die als roeier aan de Olympische Spelen deelnam.

“Hij heeft me echt alles geleerd”, liet Swiatek geĆ«motioneerd weten. “Dankzij hem sta ik met zelfvertrouwen op de baan. Hij heeft mij professioneel leren denken en doen. Zo heeft hij me opgevoed. Ik vind het nu heel moeilijk om over hem te praten. Ik kan mijn gedachten niet onder woorden brengen. Maar ik houd van hem.”

Swiatek kon haar triomf in Parijs nauwelijks bevatten. “Het is gek, heel gek, om hier te staan als grandslamwinnares. Ik ben echt helemaal van mijn stuk. Voor mijn gevoel ben ik nog maar net begonnen aan mijn tennisloopbaan. Twee jaar geleden nog maar won ik hier als juniore de titel. Echt te gek voor woorden.”

Zij sprak ook woorden van waardering en medeleven richting Kenin. De Amerikaanse moest zich in de tweede set bij een achterstand van 2-1 medisch laten behandelen aan haar linkerbovenbeen en maakte na de onderbreking bijna geen punt meer. “Ik hoop Sofia dat het goed met je gaat. Je hebt het dit toernooi geweldig gedaan.”

Swiatek wist niet precies uit te leggen waarom ze de finale had gewonnen. “Ik was mentaal stabiel, hoewel ik vooraf behoorlijk gestrest was. Deze partij viel daarom niet mee voor mij, maar ik heb gewonnen en daar gaat het om. Het heeft waarschijnlijk zo moeten zijn dat opnieuw een ‘underdog’ een grandslam wint. In het vrouwentennis is momenteel alles mogelijk”, doelde ze onder meer op de verrassende triomf van Kenin begin dit jaar bij de Australian Open.

De Poolse president Andrzej Duda was er snel bij om het nieuwe sportidool van zijn land te feliciteren met haar titel. “Veel dank en gelukwensen voor Iga Swiatek. Dit is een historische dag voor Polen, voor de Poolse sport en voor het Poolse tennis. Bravo!”, liet Duda op Twitter weten.