Titelhouder Van Gerwen onderuit op World Grand Prix

Darter Michael van Gerwen heeft het in de kwartfinales van de World Grand Prix niet gered. De titelhouder ging in Coventry met 3-0 onderuit tegen de Australiër Simon Whitlock. Van Gerwen, die al maandenlang met zijn vorm worstelt, gooide best wel met een goed gemiddelde (96.84), maar Whitlock was duidelijke de betere (101.72). Van de elf legs won de Australiër er negen.

Whitlock gooit in de halve finales tegen de Nederlander Dirk van Duijvenbode. De debutant versloeg verrassend de Schot Gary Anderson met 3-1. Van Gerwen is vijfvoudig winnaar van het toernooi, dat normaal gesproken in Dublin wordt gehouden. Door de coronacrisis is het evenement verplaatst naar de Ricoh Arena in Coventry, waar geen publiek wordt toegelaten.

De spelers dienen de legs bij de World Grand Prix te beginnen met een dubbel en, zoals gewoonlijk, ook te eindigen met een dubbel. De finale, met als inzet de hoofdprijs van 120.000 euro, staat voor maandag in Coventry op de agenda.

In de laatste kwartfinale komt zaterdagavond Jeffrey de Zwaan uit tegen Welshman Gerwyn Price.