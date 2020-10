Verstappen derde in kwalificatie, achter Bottas en Hamilton

Max Verstappen begint de Grote Prijs van de Eifel zondag vanaf de derde plaats. De Nederlandse Formule 1-coureur van Red Bull moest zaterdag in de kwalificatierace op de Nürburgring de Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas en de Britse WK-leider Lewis Hamilton voor zich dulden.

Even leek het erop dat Verstappen voor de derde keer in zijn loopbaan poleposition zou pakken, na dat eerder in 2019 in Hongarije en Brazilië te hebben gedaan. De Limburger was in het derde en laatste deel van de kwalificatie het rapst in de eerste ronde. In de tweede run bleven zowel Bottas als Hamilton Verstappen qua tijd toch nog net voor.

Bottas, die voor de derde keer dit jaar een race vanaf poleposition mag beginnen, zette in Nürburg een tijd neer van 1.25,269. Hamilton gaf 0,256 seconde toe op zijn ploeggenoot en Verstappen, die aangaf in het laatste deel van de kwalificatie niet genoeg grip te hebben, was 0,293 seconde langzamer dan Bottas.

Voor Bottas is het zijn veertiende pole uit zijn Formule 1-loopbaan. De Fin won eind september in Sotsji de laatstgehouden race, voor Verstappen en Hamilton.

Hamilton, de kopman van Mercedes, kan zondag op de Nürburgring het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher in de Formule 1 (91 stuks) evenaren. Hamilton gaat onbedreigd aan kop in het WK-klassement, gevolgd door Bottas en Verstappen.

In 2013 was er voor het laatst een Formule 1-race op de Nürburgring. Destijds won Sebastian Vettel. Dit seizoen is de viervoudig wereldkampioen uit Duitsland met zijn Ferrari kansloos.