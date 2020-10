Verstappen had wat meer verwacht van kwalificatie

Max Verstappen was zaterdag niet helemaal tevreden met de kwalificatierace voor de Grote Prijs van de Eifel. De Nederlandse coureur van Red Bull moest genoegen nemen met de derde plek achter de Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas en de Brit Lewis Hamilton.

“We zitten dichterbij Mercedes, wat positief is”, aldus Verstappen op de website Verstappen.com. “Al ben ik een klein beetje teleurgesteld, omdat ik wat meer had verwacht. Maar het is wat het is. Mercedes is nog altijd sneller dan wij, maar vanuit onze kant denk ik dat we het goed gedaan hebben en we kunnen dus nog steeds tevreden zijn.”

Verstappen was in de eerste run van het derde en laatste deel van de kwalificatie nog het rapst. De Limburger leek even op weg naar poleposition, maar dat zat er toch niet in. “In het beslissende deel van de kwalificatie, toen het er echt om ging, had ik wat teveel onderstuur. De nieuwe onderdelen op de auto voelden goed aan, alleen kregen we niet het onderstuur uit de auto”, legt Verstappen uit. “Als het zo koud is en je onderstuur hebt, vreet dat het rubber op. Je kan niet de snelheid door de bochten meenemen zoals je normaal gezien doet en dat kost je uiteindelijk rondetijd.”

Over de race van zondag zegt Verstappen. “Het podium is zeker het doel. Het wordt morgen nog kouder, dus het wordt interessant hoe de banden zich gedragen. Het is een leuk circuit om op te rijden.” De laatste race in de Formule 1 op de Nürburgring was in 2013.

Voor Bottas betekende het zijn derde poleposition dit jaar. “Het is een fijn gevoel als je het in de laatste ronde voor elkaar krijgt, met de laatste kans. De laatste ronde in Q3 was perfect.”