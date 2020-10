Wielrenner Bakelants besmet met coronavirus

De Belgische wielrenner Jan Bakelants is besmet met het coronavirus. Dat meldt de Belgische sportzender Sporza. De 34-jarige renner van Circus-Wanty Gobert moet in quarantaine en komt vermoedelijk dit seizoen niet meer in actie.

Bakelants reed de afgelopen week nog Luik-Bastenaken-Luik en de Brabantse Pijl. Zijn ploeg heeft de positieve test nog niet bevestigd.

Eerder op zaterdag werk bekend dat de Brit Simon Yates ook besmet is. Hij was actief in de Giro d’Italia en moest die wedstrijd verlaten.