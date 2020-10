Wielrenster Wild ontbreekt in Gent-Wevelgem na positieve test

Wielrenster Kirsten Wild heeft zich moeten afmelden voor Gent-Wevelgem, de koers die zij vorig jaar won. De 37-jarige rijdster van Ceratizit-WNT heeft positief getest op het coronavirus. “Het gaat relatief gezien goed met mij. Ik verblijf nu in quarantaine en richt me voor 100 procent op mijn herstel”, liet Wild weten.

De Nederlandse kopvrouw werd vrijdag positief bevonden op het coronavirus. “Mijn eerste test deed ik afgelopen maandag en die pakte negatief uit. Maar mijn tweede was positief. Daardoor kan ik helaas zondag niet mijn titel verdedigen in Gent-Wevelgem. Dat stelt me zeer teleur en het spijt me ook voor het team dat ik er niet bij kan zijn. Gelukkig kreeg ik de positieve uitslag voordat ik naar de teambubbel zou reizen, dus op geen enkele manier is de ploeg door mij aangetast.”