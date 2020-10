Zeilster Bouwmeester blijft tweede op EK in Laser Radial

Zeilster Marit Bouwmeester staat bij de EK in Polen na zes races in de Laser Radial nog altijd op de tweede plek. De olympisch kampioene beleefde in Gdansk een wisselvallige dag. De Friezin begon matig met de 23e plaats, maar herstelde zich daarna met de derde plek. Titelverdediger Anne-Marie Rindom uit Denemarken bleef aan de leiding met een voorsprong van 10 punten op Bouwmeester. Maxime Jonker (vijfde) en Mirthe Akkerman (zesde) staan eveneens in de top tien.

Bouwmeester is al zeker van deelname aan de Olympische Spelen volgend jaar in Japan. In februari van dit jaar behaalde ze in Melbourne haar vierde wereldtitel. Jonker pakte in Australiƫ met zilver haar eerste WK-medaille.