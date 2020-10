Deelname zwemster Heemskerk aan ISL onzeker door coronabesmetting

Zwemster Femke Heemskerk heeft in de aanloop naar de International Swimming League (ISL) in Boedapest positief getest op het coronavirus. De 33-jarige Heemskerk is klachtenvrij en hoopt, als ze over een paar dagen een negatieve test aflegt, alsnog mee te doen aan het lucratieve evenement. In de Hongaarse hoofdstad nemen topzwemmers vanuit de hele wereld het in teamverband tegen elkaar op.

“Alle zwemmers die meedoen aan de ISL moeten zich voor vertrek laten testen. Femke bleek positief te zijn, maar ze heeft totaal geen klachten”, zegt coach Marcel Wouda. “Als zich de komende tijd ook geen symptomen ontwikkelen, kan ze – bij een negatieve test – wellicht alsnog meedoen aan de ISL. Maar dat is uiteraard aan de organisatie. Onze eigen artsen achten dat zowel medisch als ethisch verantwoord.”

Ranomi Kromowidjojo, Kira Toussaint, Tamara van Vliet, Valerie van Roon en Thom de Boer gaan komende week sowieso wel naar Boedapest. Gedurende zes weken zitten de deelnemers, begeleiders en officials van de ISL daar in een ‘bubbel’. Vanwege het coronavirus is geen publiek welkom in de Duna Aréna. De ISL werd vorig jaar voor het eerst gehouden; toen gingen de zwemmers de hele wereld over voor wedstrijden op diverse continenten.

“Uiteraard staat voor ons allemaal de gezondheid op nummer 1. Maar onze topzwemmers snakken, op weg naar de Olympische Spelen van Tokio, ook naar wedstrijden op het hoogste niveau”, zegt André Cats, technisch directeur van zwembond KNZB. “De ISL is voor Ranomi, Kira en hopelijk ook Femke een mooie gelegenheid om zich eindelijk weer te meten met de wereldtop.”