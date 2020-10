Dubbeltitel Parijs opnieuw voor tennissters Mladenovic en Babos

De Franse tennisster Kristina Mladenovic en haar Hongaarse partner Timea Babos hebben opnieuw het vrouwendubbeltoernooi gewonnen op Roland Garros. Het koppel was op het gravel van Parijs in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Desirae Krawczyk en de Chileense Alexa Guarachi: 6-4 7-5.

Mladenovic en Babos hebben nu vier grandslamtitels achter hun naam. Eerder wonnen ze de Australian Open in 2018 en dit jaar. In Parijs waren ze vorig jaar ook al de beste. Mladenovic was eerder in 2016 al dubbelkampioene op Roland Garros, toen met haar landgenote Caroline Garcia.