Federer feliciteert Nadal en hoopt samen nog even door te gaan

Roger Federer heeft Rafael Nadal gefeliciteerd met zijn bijzondere mijlpaal. De rivalen hebben na de dertiende eindzege van Nadal op Roland Garros beiden twintig grandslamtitels veroverd.

“Ik heb altijd waanzinnig veel respect gehad voor mijn vriend Rafa, als persoon en als kampioen”, schreef Federer op social media. “Het is heel bijzonder dat hij voor de dertiende keer Roland Garros heeft gewonnen en dat is een van de meest bijzondere prestaties ooit in de sport.”

Federer en Nadal stonden vier keer in de finale tegenover elkaar in Parijs; in 2006, 2007, 2008 en 2011. Telkens was Nadal de sterkste. Federer won Roland Garros alleen in 2009, destijds ten koste van Robin Söderling. Die Zweed won toen eerder in het toernooi van Nadal.

De 39-jarige Federer miste onlangs vanwege een knieblessure de US Open en ontbrak ook op Roland Garros. Toch hoopt hij snel weer de strijd met Nadal te kunnen aangaan. “Ik hoop dat nummer 20 slechts de volgende stap is voor ons in de reis die doorgaat”, aldus Federer. “We hebben elkaar gedwongen om betere spelers te worden.”

Nadal liet zondag in de finale Novak Djokovic met 6-0 6-2 7-5 kansloos. Hij bleef het hele toernooi zonder setverlies. Djokovic staat op zeventien grandslamtitels.