Roeister Martine Veldhuis heeft op de slotdag van de EK in het Poolse Poznan de titel veroverd in de lichte vrouwen skiff.

De 23-jarige roeister, opgegroeid in Wierden en woonachtig in Amsterdam, liet in de finale de Zwitserse Sofia Meakin en de Italiaanse Paola Piazzolla ruim achter zich. Vorig jaar eindigde de Nereus-roeister al als zesde in de finale van de WK.