Guerreiro wint bergrit in Giro, Kelderman nu tweede in klassement

De Portugees Ruben Guerreiro heeft de negende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een bergrit over 208 kilometer van San Salvo naar skioord Roccaraso. De renner van EF Pro Cycling versloeg in een sprint bergop zijn enig overgebleven medevluchter, de Spanjaard Jonathan Castroviejo. Voor Guerreiro (26) was het zijn tweede zege als wielerprof.

De leiderstrui bleef in handen van de Portugees João Almeida. Wilco Kelderman won wat tijd op de rozetruidrager van Deceuninck – Quick-Step. De kopman van Sunweb klom naar de tweede plaats in het algemeen klassement.

Maandag is de eerste rustdag.