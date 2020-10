Hamilton krijgt helm Schumacher na evenaring record

Uit handen van Mick Schumacher heeft Lewis Hamilton na zijn overwinning op de Nürburgring een helm van Michael Schumacher gekregen. De 35-jarige Brit evenaarde met zijn zege in de Grote Prijs van de Eifel het recordaantal overwinningen van de Duitser in de Formule 1. “Geweldig om dit te krijgen”, stamelde Hamilton met de rode helm van Schumacher in zijn handen. “Ik weet niet wat ik moet zeggen.”

Schumacher had ruim 19 jaar het record in handen. Hij sloot zijn carrière af met 91 overwinningen en zeven wereldtitels in de Formule 1. Hamilton vierde op de Nürburgring zijn 91e zege en koerst onbedreigd af op wereldtitel nummer 7.

“Toen ik opgroeide, keek ik op tegen iemand die zo goed was, dat hij jaar in jaar uit iedere race domineerde met zijn team”, zei Hamilton over Schumacher. “Hij was mijn idool. Toen ik net de pitstraat inreed, realiseerde ik me dat ik zijn record heb geëvenaard.” De 35-jarige Brit ontving de rode helm waarmee ‘Schumi’ in zijn laatste jaren bij Mercedes reed uit handen van diens 21-jarige zoon Mick, die mogelijk volgend jaar debuteert in de Formule 1. “Een ongelooflijke eer om dit te krijgen”, aldus Hamilton.