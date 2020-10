Mercedes-coureur Bottas valt uit op Nürburgring

Voor de Finse coureur Valtteri Bottas is de Grote Prijs van de Eifel in de Formule 1 uitgelopen op een grote teleurstelling. De nummer 2 van het WK-klassement vertrok op de Nürburgring vanaf poleposition, maar moest zijn Mercedes na negentien rondes in de garage parkeren vanwege motorproblemen.

Bottas wist zijn teamgenoot Lewis Hamilton bij de start van zich af te houden en bouwde al snel een aardige voorsprong op. De Fin moest de eerste plaats echter afstaan aan Hamilton nadat hij zich bij het ingaan van de dertiende ronde had verremd. Bottas ging direct de pits in om nieuwe banden te halen, maar meldde even later over de boordradio dat zijn motor geen vermogen meer had. Hij moest de strijd staken.

Max Verstappen, derde in de WK-stand met 33 punten achterstand op Bottas, lag op de tweede plaats achter de leidende Hamilton op het moment dat de Fin uitviel.