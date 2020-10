Motorcoureur Petrucci wint op nat Le Mans in MotoGP

De Italiaanse motorcoureur Danilo Petrucci heeft in de MotoGP de Grote Prijs van Frankrijk op het natte circuit van Le Mans gewonnen. De 29-jarige coureur van Ducati wist in een regenrace vol valpartijen en incidenten overeind te blijven. Petrucci, die vorig jaar op Mugello zijn eerste overwinning in de MotoGP boekte, werd al de zevende verschillende racewinnaar dit seizoen in negen grands prix. Bij afwezigheid van de al maanden geblesseerde wereldkampioen Marc Márquez ligt de strijd volledig open in de koningsklasse.

De Spanjaard Alex Márquez, broertje van de afwezige wereldkampioen, rukte vanaf de achttiende startplaats op naar de tweede plek en behaalde zijn eerste podiumplaats. Zijn landgenoot Pol Espargaro (KTM) eindigde als derde.

Vlak voor de race trok een flinke regenbui over het circuit. De start werd uitgesteld en de race werd ingekort tot 26 rondes. WK-leider Fabio Quartararo vertrok vanaf poleposition, maar de Fransman moest de eerste plaats direct na de start afstaan. In eerste instantie aan Jack Miller, maar al snelde meldde Petrucci zich aan kop.

Achter hem gingen heel wat motorcoureurs op het natte asfalt onderuit. Zo gleed negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi (41) al in de eerste ronde van de baan. Miller kreeg acht rondes voor het einde te maken met een technisch probleem, terwijl hij op de tweede plaats lag. Alex Rins schoof daardoor op naar plek twee, maar de Spanjaard ging een ronde later onderuit.

Quartararo kwam als negende over de finish, maar behield wel de leiding in het WK-klassement. De Yamaha-coureur heeft tien punten voorsprong op de Spanjaard Joan Mir.