Motorcrosser Prado de beste in Grote Prijs van Spanje

Motorcrosser Jorge Prado heeft in eigen land de Grote Prijs van Spanje in de MXGP op zijn naam geschreven. De Spanjaard was in beide manches de beste op het circuit in Arroyomolinos nabij de Spaanse hoofdstad Madrid.

Achter Prado eindigde Tim Gajser als tweede. De Sloveense wereldkampioen werd derde in de eerste manche en tweede in de tweede manche. Gajser liep in de WK-stand verder uit op de Italiaan Antonio Cairoli. Die kwam als zevende en zesde over de streep en heeft nu 417 punten. Gajser leidt met 441 punten.

Glenn Coldenhoff eindigde in Spanje als vijfde en vierde. Brian Bogers werd twee keer achtste. Calvin Vlaanderen kwam twee keer als veertiende over de finish.

Motorcrosser Jeffrey Herlings ontbrak in Spanje. De 26-jarige Brabander, in 2018 wereldkampioen in de MXGP, laat zich komende week opereren aan een voet en komt dit jaar niet meer in actie. Herlings staat al weken aan de kant.