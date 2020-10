Nadal laat Djokovic kansloos en pakt 13e titel op Roland Garros

Rafael Nadal heeft ten koste van Novak Djokovic zijn dertiende titel veroverd op Roland Garros. In een eenzijdige eindstrijd liet de Spanjaard de Servische nummer 1 van de wereld met 6-0 6-2 7-5 kansloos.

Voor Nadal, die het hele toernooi geen set afstond, was het zijn honderdste zege ooit op Roland Garros. Hij heeft in Parijs pas twee partijen verloren; vijf jaar geleden leed hij zijn laatste nederlaag op Roland Garros tegen Djokovic en in 2009 werd hij verrast door de Zweed Robin Söderling.

Voor Nadal (33) is het de twintigste grandslamtitel. Daardoor evenaart hij het record van Roger Federer. Novak Djokovic blijft staan op zeventien majors.

Tijdens de afgelopen twee edities was Nadal in de finale te sterk voor Dominic Thiem, die dit jaar in de kwartfinales werd uitgeschakeld door de Argentijn Diego Schwartzman.