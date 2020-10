Oud-wereldkampioen Mads Pedersen wint Gent-Wevelgem

De Deense wielrenner Mads Pedersen heeft Gent-Wevelgem gewonnen, de Vlaamse koers met onder meer drie keer de beklimming van de Kemmelberg. Pedersen profiteerde van de strijd tussen Mathieu van der Poel en de Belg Wout van Aert, die in de laatste kilometer in een kopgroep van negen te veel op elkaar letten. Zo konden vier renners wegrijden van wie de Fransman Florian Sénéchal als tweede finishte, net voor de Italiaan Matteo Trentin. Van Aert werd achtste, Van der Poel negende. Pedersen, die rijdt voor Trek-Segafredo, veroverde vorig jaar in Yorkshire de wereldtitel op de weg.

Met nog een kleine 70 kilometer te gaan versnelde Van der Poel richting Monteberg op een van de zogenoemde Plugstreets, de onverharde stroken langs herdenkingsplaatsen van de Eerste Wereldoorlog. Het betekende meteen het einde van een vroege kopgroep.

Nu kozen negen renners de aanval onder wie Mike Teunissen namens Jumbo-Visma, Pedersen en Trentin. In de groep erachter keek Van der Poel wie er bereid was mee te gaan in achtervolging. Ook Van Aert reed in die groep.

De laatste doorkomst op de Kemmelberg betekende het einde van de kopgroep. Het waren Van Aert en Van der Poel die vanuit de tweede groep doortrokken. Met vijftien renners ging het richting Wevelgem. Van der Poel verloor zijn Belgische ploeggenoot Gianni Vermeersch voorin. Van Aert had Teunissen aanvankelijk nog bij zich, terwijl Deceuninck – Quick-Step (Sénéchal) met drie man voorin was vertegenwoordigd.

Het was in de slotfase wachten op de eerste aanval. Op 15 kilometer van de streep brak de groep echter in tweeën met Van der Poel en Van Aert aan de goede kant van de breuk. Net als Trentin, diens landgenoot Alberto Bettiol, de Duitser John Degenkolb, Pedersen en Sénéchal.

Bettiol viel aan, Van Aert counterde. Van Aert kwam zelf voorop, Van der Poel reed het gat dicht. Maar toen Pedersen ervandoor ging, gevolgd door drie man, bleven Van Aert en Van der Poel naar elkaar kijken. De twee, vooraan verwacht in de sprint, misten zo de kans op succes. Pedersen profiteerde dankbaar met zijn derde zege van dit wielerjaar.