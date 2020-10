Sprintster D’Hoore bezorgt Boels-Dolmans zege in Gent-Wevelgem

Wielrenster Jolien D’Hoore heeft de zege gepakt in Gent-Wevelgem. De Belgische renster van Boels-Dolmans was na 141,4 kilometer tussen Ieper en Wevelgem de beste van een kopgroep van elf rijdsters. Ze bleef haar landgenote Lotte Kopecky en de Duitse Lisa Brennauer voor. Demi Vollering was de beste Nederlandse op de zevende plaats.

Met nog drie kilometer te gaan demarreerde Ellen van Dijk. Ze werd weer bijgehaald door Amy Pieters van Boels-Dolmans, waarop haar ploeggenote Elisa Longo-Borghini van Trek-Segafredo het probeerde. Ook Pieters ging er alleen vandoor maar kon niet wegblijven.

Kirsten Wild, die Gent-Wevelgem vorig jaar op haar naam schreef, kon niet van start gaan. De 37-jarige rijdster van Ceratizit-WNT heeft positief getest op het coronavirus en meldde zich zaterdagavond af.