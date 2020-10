Van der Poel: opletten op Kemmelberg

Bij zijn debuut in Gent-Wevelgem finishte Mathieu van der Poel vorig jaar als vierde. Anderhalf jaar later noemt hij die dag nog steeds een van de zwaarste uit zijn loopbaan. “De doorkomsten op de Kemmelberg waren lastig, maar ervoor hadden we door de wind zeker zo veel afgezien”, vertelde de renner van Alpecin-Fenix voor de start bij Sporza.

Van der Poel en de Belg Wout van Aert gelden als de topfavorieten voor de koers die door het wegvallen van de Amstel Gold Race en Parijs-Roubaix een van de weinige kansen is op klassiek succes. De Gold Race zou zaterdag verreden zijn, maar de coronamaatregelen voorkwamen dat. Ook Parijs-Roubaix, die over twee weken het klassieke voorjaar zou afsluiten, ligt er om die reden inmiddels uit.

“Er staat weer een straffe wind, maar ik denk dat de rondjes rond de Kemmelberg beslissend zullen zijn”, keek Van der Poel vooruit. “Ik zie daar bij de laatste doorkomst wel een groepje wegrijden en vooruit blijven tot aan de finish. Mijn opdracht is om mee te zitten als een selecte groep wegrijdt.” Met Tim Merlier heeft Van der Poel nog een kanshebber in de ploeg, voor als het op een sprint van een grotere groep aankomt. “Tim moet gewoon overleven. Lukt dat dan hebben we twee speerpunten.” De finish wordt verwacht rond 16.00 uur.