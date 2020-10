Verstappen haalt plezier uit snelste raceronde

De tweede plaats in de Grote Prijs van de Eifel stemde Max Verstappen tevreden, maar de Nederlander haalde vooral voldoening uit de laatste ronde. Verstappen wist daarin de beste rondetijd te klokken, goed voor een extra WK-punt.

“Ik dacht: winnen gaan we toch niet, ik ga het gewoon proberen. Ik heb in die laatste ronde alles gegeven. Ik ben er best heel blij mee dat het lukte, dit is mooi meegenomen”, zei de kopman van Red Bull, die een kreet van plezier slaakte toen hij over de boordradio hoorde dat het was gelukt om Lewis Hamilton af te troeven in de strijd om de snelste raceronde.

De Brit, wereldkampioen en leider in de WK-stand, pakte op de Nürburgring de winst. Verstappen kon de nummer 1 van Mercedes aardig volgen, maar Hamilton echt bedreigen zat er niet in. “Dit was een goede race”, zei de Red Bull-coureur. “Ik probeerde Lewis te volgen, maar hij was iets te snel. Ik heb vooral mijn eigen race gereden. We worden hier tweede, dat is ook waar we vandaag hoorden te eindigen.”