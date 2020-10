Verstappen start vanaf 3e plek, Hamilton wil Schumacher evenaren

Max Verstappen hoopt zondag voor de achtste keer dit Formule 1-seizoen op het erepodium te eindigen. De Nederlandse coureur van Red Bull begint de Grote Prijs van de Eifel vanaf de derde plaats. Verstappen moest zaterdag in de kwalificatie de Mercedessen van de Fin Valtteri Bottas en de Britse WK-leider Lewis Hamilton voor zich dulden.

Voor Bottas is het zijn veertiende pole uit zijn Formule 1-loopbaan. De Fin won eind september in Sotsji de laatstgehouden race, voor Verstappen en Hamilton. Voor Hamilton kan het een speciale dag worden. De zesvoudig wereldkampioen evenaart bij een zege op de Nürburgring het recordaantal overwinningen van Michael Schumacher in de Formule 1 (91 stuks).

In de WK-stand heeft Hamilton na tien wedstrijden 205 punten. Bottas staat op 161 punten en Verstappen heeft er 128.

Het is voor het eerst sinds 2013 dat er een Formule 1-race op de Nürburgring is. Destijds won Sebastian Vettel. Dit seizoen is de viervoudig wereldkampioen uit Duitsland met zijn Ferrari kansloos.