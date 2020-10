Bertens zakt een plaats op ranglijst, Swiatek stijgt 37 plekken

Tennisster Kiki Bertens is op de wereldranglijst een plekje gezakt. Ze is vanaf maandag de mondiale nummer 9. De Poolse Iga Swiatek, die zaterdag Roland Garros op haar naam schreef, steeg naar plek 17.

Bertens (28) werd gepasseerd door de Tsjechische Petra Kvitova, die op Roland Garros de halve finales wist te halen. Bertens werd in de vierde ronde uitgeschakeld. Winnares Swiatek begon Roland Garros als de mondiale nummer 54. Ze was daarom ongeplaatst in Parijs.

Ashleigh Barty blijft de nummer 1 van de wereld. De Australische ontbrak op Roland Garros, maar in verband met coronavirus heeft de WTA besloten dat de punten niet wegvallen.

Bij de mannen was de Argentijn Diego Schwartzman de grootste stijger. Hij boekte zes plaatsen terreinwinst en staat nu achtste. Dat is zijn hoogste ranking. Schwartzman haalde op Roland Garros de halve eindstrijd, waarin hij verloor van Rafael Nadal.

De mondiale top 3 blijft onveranderd: Novak Djokovic, Nadal en Dominic Thiem. Tallon Griekspoor is op de 144e plek de beste Nederlander.