‘De Boer raakt van slechte start met Oranje niet in de war’

Frank de Boer wist waar hij aan begon, liet hij een maand geleden duidelijk blijken in een televisie-interview. “Ik vind het een hele eer als je bondscoach kunt zijn. Het is naast minister-president misschien wel de belangrijkste baan van Nederland, waar iedereen over praat”, zei de voormalige verdediger, nog voordat hij door de KNVB was aangesteld. Eén maand en twee zwakke wedstrijden tegen Mexico (0-1) en Bosnië en Herzegovina (0-0) verder, klinkt de eerste kritiek al vrij stevig door. De Boer raakt daar niet zo snel door van slag, is de overtuiging van David Endt, die De Boer jarenlang van dichtbij meemaakte bij Ajax.

“Je proefde vooraf al enige scepsis. De KNVB zou met De Boer een veilige keuze hebben gemaakt. Er werden veel negatieve dingen bijgehaald. Het is net alsof die tendens nu doorspeelt met de eerste serie wedstrijden”, aldus Endt, die van 1996 tot 2013 teammanager was van Ajax, en ook in die jaren daarvoor functies bij de Amsterdammers bekleedde.

De nederlaag in het oefenduel met de Mexicanen werd De Boer niet zwaar aangerekend, het optreden van zondag in de Nations League tegen Bosnië wel. Nederland was slordig en speelde onherkenbaar. Pas in de laatste twintig minuten wist Oranje echt gevaar te creëren. “Natuurlijk is het teleurstellend”, zegt Endt. “Maar de eerste die dat vindt is Frank zelf. Hij is uitermate ‘winstgierig’, dat hoort bij zijn karakter. Het is nog vrij vroeg, ik vind niet dat er direct zware conclusies moeten worden getrokken. Frank moet zijn jongens eerst ook leren kennen. Hoe verhouden ze zich tot elkaar?”

De Boer kan, omdat hij zelfkritisch is, goed met de kritiek van de buitenwacht omgaan, verwacht Endt. “Ik denk dat hij heel goed in de gaten heeft hoe het loopt en dat hij hier niet heel erg van in de war raakt. Dat zal zijn eerzucht niet ondermijnen en hem niet minder ambitieus maken. Er wordt nu anders mee omgegaan dan wanneer bijvoorbeeld Guus Hiddink de eerste twee wedstrijden niet had gewonnen. Er was al een bepaalde stemming, ook in de media. Dat doet hem geen recht. Als er iets onder de kwalificatie eerlijk valt, is het De Boer wel.”

De 66-jarige Endt weet nog goed hoe de stemming was toen De Boer tien jaar geleden werd aangesteld als hoofdtrainer bij Ajax. “Er ging een zucht van verlichting door de gangen van de ArenA. Er zat een hele positieve lading achter. Het echte Ajax-voetbal kon weer zijn herintreden doen. Het is bijzonder hoe snel zo’n sentiment om kan keren. Ik ben er erg voor om extreem optimisme en negativisme te vermijden en relativering aan te brengen. Iedereen heeft een mening. Tot het tegendeel bewezen is, dan hoor je ze niet meer.”

Een maand geleden was Oranje in de Nations League vrij kansloos tegen Italië (0-1). Endt, fan van Internazionale en kenner van het Italiaanse voetbal, denkt niet dat Nederland woensdag in Bergamo kansloos is. “Ik denk zelf dat er wel ingrediënten aanwezig zijn om te denken dat Nederland een goed resultaat kan behalen. Maar dat heeft meer met sentiment en emotie te maken dan het technische of tactische verhaal. Italië heeft een aardige reeks achter de rug. Dat wekt verwachtingen. Ze zijn favoriet terwijl ze het liefst vanuit de rol van underdog spelen, dan zijn ze op hun best”, aldus Endt. “Nederland is een beetje gewond en getergd en zal revanchegevoelens hebben. Daarnaast keert Memphis Depay terug en zal misschien ook Steven Berghuis gaan spelen. Dat kan zorgen voor een ander elan in het veld. De wereld kan woensdag opeens weer heel anders kleuren.”