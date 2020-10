Hamilton: de klus is nog niet geklaard

Lewis Hamilton evenaarde zondag het record van 91 grandprixzeges in de Formule 1 van icoon Michael Schumacher, maar daarmee is de Brit nog niet tevreden. “De klus is nog niet geklaard. Ik denk, en hoop, nog meer records te verbeteren en neer te zetten”, zei de winnaar na zijn zege in de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring.

Hamilton won dit jaar al zeven van de elf races en met 69 punten voorsprong is het al vrijwel zeker dat hij dit jaar zijn zevende wereldtitel verovert. Dan komt hij ook op gelijke hoogte met legende Schumacher. Met 96 polepositions en 158 podiumplaatsen is hij al veel beter dan de Duitser, die sinds zijn ski-ongeluk eind 2013 niet meer in het openbaar is verschenen.

“Ik ga de komende dagen zeker de tijd nemen om het te laten bezinken en een plek te geven, maar ik kan dat niet al te lang doen”, aldus Hamilton. “Ik heb weliswaar een grote puntenvoorsprong en bezit nu die enorme reeks aan overwinningen, maar het kampioenschap is nog niet binnen en ik wil gewoon niet verslappen. “