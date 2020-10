James na vierde NBA-titel ook beste speler van NBA-finale

LeBron James is na het behalen van de titel in NBA met Los Angeles Lakers voor de vierde keer in zijn carrière uitgeroepen tot beste speler van de finale. Hij is de eerste basketballer in de NBA die bij drie verschillende teams is geëerd met de titel van MVP (most valuable player).

James leidde de Lakers met 28 punten, 14 rebounds en 10 assists naar een zege van 106-93 op Miami Heat in wedstrijd zes van de finalereeks en beklonk daarmee het zeventiende kampioenschap in het Amerikaanse profbasketbal voor de ploeg uit Los Angeles. Hij behaalde eerder in zijn loopbaan titels met Miami Heat (2x) en Cleveland Cavaliers.

Alleen Michael Jordan is meer gelauwerd dan James met zes NBA-titels en evenzoveel uitverkiezingen tot beste speler van de NBA-finale. “Maar ik zet James boven Jordan”, zei coach Frank Vogel van LA Lakers na de finale. “In mijn ogen is hij de beste basketballer die er ooit is geweest. Daar kom je achter als je iedere dag in zijn buurt doorbrengt en ziet hoe hij zijn geest werkt, hoe hij zich aanpast en de groep leidt.”