Nationale sportbonden vrezen voor strenge coronamaatregelen

Heel wat Nederlandse sportbonden zijn bang dat het kabinet met een nieuw pakket maatregelen tegen de tweede coronagolf de competities gaat stilleggen. De sportbonden hebben te maken met een flinke hoeveelheid afgelastingen van wedstrijden, maar zien desondanks voldoende mogelijkheden om te kunnen blijven sporten.

Bij monde van directeur Eric Gudde liet voetbalbond KNVB zondag al weten er vanuit te gaan dat het betaalde voetbal komend weekeinde gewoon doorgaat. Ook de KNLTB, verantwoordelijk voor alle tenniscompetities, hoopt op voortzetting van de competities. “Ruim 80 procent van de wedstrijden is afgelopen weekend gespeeld”, aldus een woordvoerder. “Het weer was grotendeels verantwoordelijk voor de afgelastingen. We hopen dat het mogelijk blijft de competitie af te ronden, er zijn nog twee speelweekenden te gaan. Als de maatregelen scherper worden, kan dat onherroepelijke gevolgen hebben voor de competitie en toernooien.”

Ook korfbalbond KNKV zegt door te willen gaan, al vreest het een andere uitkomst. “Tot nu toe houden wij ongeveer 95 procent van de 3000 wedstrijden overeind”, vertelt directeur Kees Rodenburg. “Met enige vrees wachten wij op de maatregelen van dinsdagavond. Want ook al zijn we in staat de huidige regels goed na te leven binnen het korfbal, we snappen best dat er een aanzienlijke verscherping van de maatregelen aan zit te komen. Met zo’n stijging van de besmettingen kan het bijna niet anders.”

Hockeybond KNHB slaagt er ook in bijna alle wedstrijden af te werken met de geldende coronabeperkingen. Volgens de bond ging ruim 98 procent van de 7500 duels afgelopen week door. “Eventuele nieuwe beperkingen in de sport zouden verregaande consequenties kunnen hebben voor het sportplezier en de beweegmogelijkheden van mensen in deze tijd”, aldus de bond. “Nieuwe beperkingen kunnen bovendien desastreus zijn voor de verenigingen. De financiĆ«le consequenties van het stopzetten van competities zouden een enorme klap betekenen.”

Enkele sportbonden krijgen vanuit hun achterban verschillende signalen. Zo spreekt het Nederlands Handbal Verbond (NHV) van een uiterst lastige situatie, aangezien er een aantal clubs is die de competitie liever ziet worden stilgelegd. “Ik vind het te ver gaan om te zeggen dat we ons in een spagaat bevinden, maar de situatie is moeilijk”, zegt bondsvoorzitter Tjark de Lange. Binnen het handbal komen twee eredivisionisten sinds vorige week verenigingsbreed niet meer in actie. Bovendien werd volgens de bond ongeveer een kwart van de 1200 geplande wedstrijden afgelopen weekeinde afgelast.

Ook volleybalclubs zijn niet unaniem over het wel of niet continueren van de competities. “Dat maakt het best ingewikkeld”, erkent algemeen directeur Guido Davio van de Nevobo. Grofweg gaat 90 procent van de 4000 volleybalwedstrijden per week door, al beleefde de hoogste competities afgelopen weekeinde een valse start: zes van de tien eredivisieduels werden uitgesteld vanwege het virus. “Het is belangrijk dat mensen in beweging kunnen blijven. Maar als bond tonen we begrip voor de clubs die tijdelijk willen stoppen of wedstrijden willen uitstellen.”