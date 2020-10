Nieuwe stunt darter Van Duijvenbode in Coventry blijft uit

Darter Dirk van Duijvenbode heeft een topweek in Coventry niet kunnen bekronen met de hoofdprijs bij de World Grand Prix. De 28-jarige debutant moest bij het majortoernooi na een indrukwekkende reeks overwinningen in de finale zijn meerdere erkennen in Welshman Gerwyn Price. De nummer 3 van de wereld zegevierde achter gesloten deuren met 5-2.

Price won het toernooi, waarbij de spelers met een dubbel moeten beginnen en eindigen, voor de eerste keer. Hij verdiende ruim 120.000 euro met zijn primeur.

Van Duijvenbode hield aan zijn internationale doorbraak ongeveer 55.000 euro over. Hij begon als nummer 73 van de wereld aan het evenement, waarbij titelhouder Michael van Gerwen in de kwartfinales werd uitgeschakeld.

De Zuid-Hollandse semiprof, die de bijnaam ‘Titan’ draagt, verdiende in de laatste twee jaar bij de zogenoemde rankingtoernooien circa 25.000 euro. Naast het darten verdient Van Duijvenbode vooralsnog zijn geld in een auberginekwekerij in ‘s-Gravenzande.

De Nederlandse darter maakte in Coventry grote indruk door achtereenvolgens Mensur Suljovic (15e op wereldranglijst), Dimitri van den Bergh (11e), tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson (9e) en Simon Whitlock (17e) te verslaan. Price liet zich in de finale echter niet verrassen door Van Duijvenbode, die voor de tiende keer op rij verloor van de Brit.

De Nederlander bleef qua gemiddelde goed in de buurt van Price: 87.07 tegen 88.1 punten. ‘The Iceman’ was echter bij het uitgooien van de ‘legs’ de betere speler. Hij won er achttien, Van Duijvenbode twaalf.