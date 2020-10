Schaatsseizoen begint met NK afstanden in Heerenveen

Het Nederlandse schaatsseizoen begint op 30 oktober officieel met de NK afstanden in Heerenveen. Dat jaarlijkse evenement stond, zoals gebruikelijk, voor eind december op de kalender. Door de coronacrisis zijn er echter voorlopig geen internationale wedstrijden. Daardoor is het nationale titeltoernooi naar voren gehaald, naar het weekeinde dat was gereserveerd voor de Nederlandse wereldbekerkwalificatie.

Ook de NK allround (21-22 november) en de NK sprint (28-29 november) vinden in dit najaar plaats. Beide evenementen stonden oorspronkelijk voor januari 2021 gezamenlijk in één weekeinde op de agenda. Tussen 26 en 28 december is een kwalificatietoernooi voor eventuele WK’s later in het seizoen gepland.

Nadat de internationale schaatsunie ISU de eerste vier wereldbekers van het seizoen had geannuleerd vanwege de coronacrisis, trachtte de Nederlandse schaatsbond KNSB in samenwerking met onder meer House of Sports een serie internationale wedstrijden dit najaar in een ‘bubbel’ in Heerenveen te organiseren. De ISU was aanvankelijk enthousiast, maar liet eind september weten dat het Nederlandse project gezien de ontwikkelingen in de coronapandemie dit najaar nog niet kon worden uitgevoerd.

Daarna keek de KNSB met enkele partners naar een andere invulling van de nationale schaatskalender voor dit seizoen. “Wij hebben hier samen, met alle betrokken partijen in het schaatsen, de schouders onder gezet”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. “Mooi dat het gelukt is. Onze schaatsers hebben in dit preolympisch seizoen weer iets om naar toe te werken en de fans kunnen straks vier weekends lang van topschaatsen genieten.”

De organisatie van het vierluik gaat er vooralsnog van uit dat alle wedstrijden in Thialf zonder publiek moeten plaatsvinden. Het beoogde kwalificatietoernooi eind december is mede tot stand gekomen dankzij financiële hulp van de schaatsers, die een deel van hun premiepot teruggeven.

“Er is ons veel aan gelegen om wedstrijden te kunnen rijden, vandaar dat we ook ons steentje wilden bijdragen”, zegt Douwe de Vries, voorzitter van de atletenvereniging van de KNSB. “Ook voor de schaatsers zijn dit financieel lastige tijden en toch kiezen we er juist nu bewust voor om te investeren in onze sport.”