Tennisser Murray vervangt opgestapte Djokovic in spelersraad ATP

Andy Murray heeft een plek gekregen in de spelersraad van tennisvakbond ATP. De 33-jarige Schot, voormalig nummer 1 van de wereld, werd samen met Felix Auger-Aliassime, Jérémy Chardy en John Millmann gekozen. Dit viertal neemt de plek over van Novak Djokovic, John Isner, Vasek Pospisil en Sam Querrey.

Die vier tennissers besloten eind augustus, vlak voor de US Open, uit de ATP-raad te stappen en een nieuwe spelersvakbond op te richten. Die vakbond gaat onafhankelijk van de ATP opereren. Volgens de Serviër is dat nodig om de belangen van de tennissers beter te kunnen verdedigen. Djokovic, de huidige nummer 1 van de wereld, kreeg direct steun van zo’n zestig collega’s. Toptennissers als Rafael Nadal en Roger Federer, die in de spelersraad van de ATP zitten, waren kritisch op de ‘rebellerende’ Serviër.

Nadal en Federer hebben in de ATP-raad nu gezelschap gekregen van Murray. Samen met Djokovic vormden zij jaren de ‘Big Four’ in het mannentennis. Murray, winnaar van drie grandslamtitels, is door blessures de afgelopen jaren weggezakt op de wereldranglijst.