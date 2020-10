Titelhouder Tsitsipas zeker van deelname aan ATP Finals

Titelhouder Stefanos Tsitsipas maakt volgende maand zijn opwachting op de ATP Finals in Londen. De 22-jarige Griekse tennisser, de nummer 5 van de wereld, heeft zich met zijn goede optreden op Roland Garros gekwalificeerd voor het eindejaarstoernooi.

Ook Alexander Zverev, de kampioen van twee jaar geleden, kan deelname niet meer ontgaan. Zverev was onlangs finalist op de US Open en haalde op Roland Garros de vierde ronde.

Tsitsipas was vorig jaar in de O2 Arena in de finale de Oostenrijker Dominic Thiem de baas. Thiem was al zeker van deelname, net als Novak Djokovic, Rafael Nadal en Daniil Medvedev.

Er zijn nog twee plekken te vergeven. De Argentijn Diego Schwartzman, halvefinalist op Roland Garros, heeft de beste papieren. Het toernooi wordt van 15 tot en met 22 november gespeeld.