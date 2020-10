Toekomst in Formule 1 blijft onzeker voor ‘supersub’ Hülkenberg

De Duitse autocoureur Nico Hülkenberg heeft nog altijd geen zicht op een stoeltje bij een Formule 1-team voor volgend jaar. Ondanks zijn spetterende optreden zondag in de Grote Prijs van de Eifel op de Nürburgring als vervanger van de zieke Lance Stroll bij Racing Point. De 33-jarige Hülkenberg startte als twintigste en laatste en finishte als achtste, vlak achter Charles Leclerc in zijn Ferrari. “Het was goede reclame voor mezelf, maar in het cockpit-pokeren in de Formule 1 spelen prestaties niet altijd een rol. Ik moet geduld hebben”, aldus de Duitser.

Hülkenberg zat zaterdagochtend nog in Keulen aan de koffie met een vriend, toen Racing Point hem belde met de vraag of hij kon invallen voor Stroll. Zonder een meter in de roze bolide te hebben getraind op de Nürburgring, reed hij zaterdagmiddag de kwalificatie. Zondag volgde een memorabele race. “Ik denk niet dat er veel mensen waren die voor de race dachten dat dit mogelijk was en ik eerlijk gezegd ook niet. Maar er gebeurde zoveel in de race. Natuurlijk profiteerde ik van de uitvallers, maar ik wist ook drie coureurs voorbij te rijden in de eerste ronde. Het was al met al een prachtig resultaat.”

Hülkenberg raakte aan het einde van vorig seizoen zijn zitje bij Renault kwijt aan Esteban Ocon. Hij viel dit jaar ook al twee keer in bij Racing Point voor de Mexicaan Sergio Pérez, die vanwege een besmetting met het coronavirus niet mocht racen. Ook toen maakte Hülkenberg een goede indruk; hij werd zevende in de 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone. “Ik ben blij dat ik weer een bijdrage heb kunnen leveren aan het team.”