Topman Marko: Red Bull gaat voor eigen motor

Red Bull gaat zeer waarschijnlijk niet in zee met een nieuwe motorleverancier en zal zijn eigen krachtbron ontwikkelen. Dat heeft topman Helmut Marko van de Formule 1-renstal van Max Verstappen onthuld aan de website F1-Insider. “Ervan uitgaande dat de gesprekken goed verlopen, hebben we liever dat we de basis van Honda overnemen en dan verder aan de motoren bouwen in onze fabriek in Milton Keynes”, aldus Marko.

Honda maakte onlangs bekend dat het na 2021 uit de Formule 1 stapt. Het houdt in dat Red Bull op zoek moet naar een vervanger van de Japanse motorfabrikant. Mercedes, Ferrari en Renault zijn de drie overgebleven leveranciers in de koningsklasse van de autosport. “Al die fabrikanten hebben hun eigen team en bouwen het chassis en de motor uit één stuk. Wij krijgen iets waar we een chassis omheen moeten bouwen. Dat vereist een moeilijke technische oplossing en daarom geniet het onze voorkeur dat we zelf gaan voortbouwen op de motor van Honda”, zegt Marko.

Er is wel een belangrijke voorwaarde, zegt de Oostenrijker. “We moeten dan wel de medewerking krijgen van de internationale autosportfederatie FIA. Die moet de motorreglementen aanpassen, zodat vanaf de eerste race in 2022 een verbod op doorontwikkelen van de motor van kracht is.”