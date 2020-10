Sagan na drie tweede plaatsen ritwinnaar in Giro

Peter Sagan heeft dinsdag de tiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. De Slowaak van Bora-hansgrohe bekroonde na een rit over 177 kilometer van Lanciano naar Tortoreto een solo nadat hij eerder op de dag met een groep renners was ontsnapt uit het peloton. Sagan (30) was de enige die voorop bleef. Na drie tweede plaatsen pakte hij eindelijk de ritzege.

Achter hem werd de Amerikaan Brandon McNulty tweede. De Spanjaard Pello Bilbao, de nummer 3 van het klassement, deed een vergeefse poging tijdwinst te boeken, maar finishte in de groep met rozetruidrager João Almeida. De Portugees van Deceuninck – Quick-Step, die als derde de finish passeerde, heeft ruim een halve minuut voorsprong op Wilco Kelderman. De Deen Jakob Fuglsang, een van de favorieten, verloor meer dan een minuut door een lekke band in de slotfase.

Het grootste nieuws kwam voor de start van de rit met de afmelding eerst van Steven Kruijswijk, de kopman van Jumbo-Visma, en de voltallige ploeg van Mitchelton-Scott, allen vanwege coronabesmettingen. Niet veel later besloot Jumbo-Visma zich volledig terug te trekken uit de Giro.

Het duurde even voordat een vroege vluchtgroep met Sagan de ruimte kreeg. Groupama-FDJ, de ploeg van de Franse sprinter Arnaud Démare, sputterde tegen, maar liet de groep met onder anderen ook de Italiaan Filippo Ganna gaan. De voorsprong liep uit naar meer dan vier minuten, maar eenmaal op de plaatselijke ronde werd het flink klimmen en liep de marge snel terug. In de stromende regen probeerde Bilbao de sprong te maken naar de zes overgebleven koplopers. Hij kreeg de hulp van de Italiaan Davide Villella, maar slaagde niet in zijn opzet.

Achter hem hadden Almeida en Kelderman de achtervolging al ingezet, net als de Italiaan Domenico Pozzovivo, de nummer 4 van het klassement. Alleen Sagan haalden ze niet meer in. Almeida sprintte nog naar de derde plek waarmee hij vier seconden tijdwinst boekte. Kelderman volgt nu op 34 seconden. Fugslang verloor 1.15 op de concurrentie en viel weg uit de top 10.

Sagan wachtte al sinds de Tour de France van vorig jaar op een overwinning. Woensdag volgt opnieuw een heuvelrit, maar in de laatste 20 kilometer gaat het in dalende lijn naar Rimini.