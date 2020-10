Sunweb met Benoot en Kragh Andersen naar Vlaanderen

Met de Belg Tiesj Benoot en de Deen Søren Kragh Andersen denkt wielerploeg Sunweb minimaal twee kanshebbers te hebben voor de winst in de Ronde van Vlaanderen van zondag. Benoot liet Gent-Wevelgem afgelopen nog schieten omdat hij ervoor in contact was geweest met zijn met corona besmette landgenoot Jan Bakelants. “Maar Tiesj heeft net als Søren de afgelopen weken laten zien dat hij met een goede conditie uit de Tour de France is gekomen”, zegt ploegleider Michiel Elijzen.

Elijzen ziet meer renners in vorm in de ploeg waarmee zondag aan de kasseiklassieker wordt begonnen. “Tiesj en Søren zijn zeker niet onze enige troeven. Met Casper Pedersen wonnen we Parijs-Tours, Joris Nieuwenhuis werd er derde. Ook hen kunnen we uitspelen in de finale.”

De selectie van Sunweb voor de Ronde van Vlaanderen bestaat verder uit Cees Bol, Nils Eekhoff en de Duitser Nikias Arndt.