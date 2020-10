Wielerformatie Mitchelton-Scott verlaat Giro wegens corona

Wielerformatie Mitchelton-Scott heeft zich in zijn geheel terug getrokken uit de Ronde van Italië. Nadat eerder al kopman Simon Yates wegens corona uitviel, bleken dinsdag ook vier stafleden positief te hebben getest.

Yates had vrijdag lichte klachten gemeld en onderging daarop een sneltest. Die gaf een positief resultaat, net als een tweede test. De Brit, vooraf gezien als kanshebber op de eindzege, was in het klassement al wat teruggevallen. Naar aanleiding van zijn besmetting besloot Mitchelton-Scott het aantal controles op te voeren.

“We hebben geen andere keus dan te vertrekken”, zegt algemeen manager Brent Copeland. “We hebben een verantwoordelijkheid naar onze eigen mensen, naar de andere ploegen en naar de organisatie. Het gaat nu om de gezondheid. Gelukkig kan ik wel zeggen dat vooralsnog niemand van de betrokkenen symptomen vertoont.”