Wielerploeg Jumbo-Visma niet meer van start in Giro

De Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma start niet meer in de Ronde van Italië. De formatie liet dat weten, zonder direct een toelichting te geven. Ongetwijfeld heeft het te maken met meerdere gevallen van corona, die zich rond het evenement hebben voorgedaan.

Eerder op de dag werd bekend dat Steven Kruijswijk niet meer zou meedoen aan de tiende etappe. De kopman van Team Jumbo-Visma testte maandag op de rustdag positief op het coronavirus.

Jumbo-Visma is de tweede ploeg die zich in zijn geheel terugtrekt. Enkele uren daarvoor deed ook Mitchelton-Scott dat. Eerder al viel van deze formatie kopman Simon Yates wegens corona uit, dinsdag bleken ook vier stafleden positief te hebben getest.

Voor Kruijswijk was het de tweede grote tegenvaller in dit seizoen, dat door het coronavirus een maandenlange onderbreking kende. De 33-jarige renner zou aanvankelijk als mede-kopman van start gaan in de Tour de France, maar een val in het Critérium du Dauphiné voorkwam dat.

In de Giro hoopte Jumbo-Visma op sportief eerherstel na de dramatisch verlopen slotfase van de Tour, waarin de Sloveen Primoz Roglic de eindzege in de tijdrit uit handen gaf.

De Nederlandse wielerformatie bestond in de Giro naast Kruijswijk uit Koen Bouwman, Antwan Tolhoek, Jos van Emden, Tobias Foss, Chris Harper, Tony Martin en Christoph Pfingsten.