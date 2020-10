Zeilster Bouwmeester ook Europees kampioen

Zeilster Marit Bouwmeester heeft zich op de slotdag van de EK in de Laser Radial in Gdansk alsnog verzekerd van de eindzege in het klassement. Daardoor heeft de 32-jarige Friezin nu de olympische titel, de wereldtitel en de Europese titel in haar bezit.

Bouwmeester leek dinsdag met nog twee races voor de boeg kansloos voor de Europese titel. Ze had als nummer 2 van de rangschikking een achterstand van 20 punten op titelhoudster Anne-Marie Rindom uit Denemarken. Bouwmeester sloot de EK echter ijzersterk af met de tweede en eerste plaats. Rindom daarentegen kwam niet verder dan de negentiende en zestiende plek. Daardoor belandde Bouwmeester toch nog op de eerste plaats in het eindklassement na twaalf races, met een marge van 2 punten op de onttroonde Rindom.