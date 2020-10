Bestuurscrisis bedreigt olympische status gewichtheffen

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zegt “zeer bezorgd” te zijn over de bestuursperikelen bij de internationale gewichthefbond IWF. Bij die bond werd dinsdag interim-voorzitter Ursula Papandrea aan de kant gezet. De Amerikaanse, de eerste vrouwelijke voorzitter van de IWF, was in januari juist aangesteld om de Hongaar Tamas Ajan te vervangen. Die was beschuldigd van onder meer corruptie, overtreding van de dopingregels en matchfixing.

Het afzetten van Papandrea is volgens het IOC niet op de juiste manier verlopen, terwijl het hoogste sportorgaan meldt niet blij te zijn met de gekozen opvolger, zonder diens naam te noemen. Volgens het IOC is er sprake van een machtsgreep, die consequenties kan hebben. Het IOC suggereerde eerder al het gewichtheffen voor de Spelen van Parijs 2024 van het programma te schrappen.

De baas van de Amerikaanse gewichtheffederatie, Phil Andrews, maakte op persoonlijke titel de naam van de opvolger van Papandrea bekend. Het gaat om de Thai Intarat Yodbangtoey. Een opmerkelijke keuze omdat gewichtheffers van zijn land niet aan de Spelen van Tokio mogen deelnemen vanwege de vele dopinggevallen.

Andrews heeft zich inmiddels teruggetrokken als adjunct directeur-generaal van de IWF. Volgens de Amerikaan heeft “niet iedereen de belangen van de sport voor ogen en onze pogingen om de sport te hervormen stuitten op ongelooflijke weerstand”. De IWF kwam in januari in opspraak na een documentaire van de Duitse tv-zender ARD waarin de corruptie aan het licht kwam. Ajan, die twintig jaar voorzitter was geweest, ontkende alles, maar werd nadrukkelijk verzocht af te treden.