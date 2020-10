Japanse zwemmer Seto geschorst wegens schandaal

De Japanse zwemfederatie heeft zwemmer Daiya Seto (26) tot het einde van het jaar geschorst. De straf voor de olympiër is het gevolg van een buitenechtelijke affaire, waarvoor hij zich inmiddels publiekelijk heeft verontschuldigd.

Onlangs verspreidde een Japanse tabloid beelden waarop te zien is hoe de getrouwde Seto met zijn minnares een zogenoemd ‘liefdeshotel’ betreedt. In Japan wordt van sporters verwacht dat zij zich voorbeeldig gedragen en dus werd Seto bestraft. De Japanse bond heeft Seto tot het einde van het jaar verboden om aan wedstrijden deel te nemen of mee te trainen met de nationale ploeg. De deelname aan de Olympische Spelen van Tokio is niet in gevaar voor hem.

“Hoe kan ik me verontschuldigen? Ik heb mezelf afgevraagd of ik het kan, maar ik denk dat ik dat doe door verder te gaan met zwemmen en het vertrouwen te herstellen van mijn familie, die diep gekwetst is door mijn onverantwoordelijke gedrag”, aldus Seto. “Ik ben vastberaden om opnieuw te beginnen, zodat mijn familie en iedereen me weer als zwemmer zullen herkennen. Het spijt me echt.”

Seto heeft al vier gouden plakken veroverd op een WK. Op de Spelen van Rio pakte hij een bronzen medaille.