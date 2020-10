Minister: ook eredivisie voetbal voor vrouwen kan doorgaan

Minister Tamara van Ark (Sport) wil dat ook de eredivisie voetbal voor vrouwen door kan gaan. “Wat voor mannen geldt, geldt ook voor vrouwen”, aldus de bewindsvrouw tijdens het coronadebat in de Tweede Kamer.

De KNVB kreeg eerder op de dag van het ministerie van VWS nog te horen dat de hoogste competitie voor voetbalsters in Nederland niet onder de uitzondering zou vallen die het kabinet maakt voor profsporters op de coronamaatregelen. Die verbieden de komende vier weken het sporten in teamverband. Alleen het betaalde voetbal mag doorgaan.

De vrouwencompetitie moet stilgelegd worden, zo maakte de KNVB in eerste instantie bekend. Het leidde tot boze reacties. “WTF @MinVWS, hoe leg je uit dat manneneredivisie doorgaat en vrouweneredivisie niet?”, schreef Oranje-international Merel van Dongen op Twitter. “Laat meiden en de rest van de wereld zien dat vrouwen ook volwaardig profvoetballers zijn en kom terug op deze beslissing. Je kunt Europees kampioen en vicewereldkampioen niet af doen als amateurs.”

Oud-international Daphne Koster, nu manager vrouwenvoetbal bij Ajax, zei: “Het vrouwenvoetbal is ook een branche die topsporters huisvest. Deze besluitvorming lijkt een terugval in oude denkwijzen, we worden op deze manier onder ‘amateursport’ gecategoriseerd en dat is niet terecht. Wij kunnen de situatie van de mannen in z’n geheel kopiëren.”

De Tweede Kamer vroeg Van Ark in te grijpen en dat deed ze ook. De minister houdt nog wel een slag om de arm. Ze wil eerst met de KNVB bespreken hoe de maatregelen die gelden voor mannenteams, zoals de ‘sportieve bubbel’ waarin zij leven en de medische begeleiding, ook kunnen gaan gelden voor vrouwenteams.

In de statuten van de KNVB hoort vrouwenvoetbal bij de sectie amateurvoetbal, maar dat is volgens de bond alleen iets formeels.