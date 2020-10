Opnieuw homerun Albies voor winnende Braves

De Antilliaanse honkballer Ozzie Albies heeft met een homerun en twee binnen geslagen punten voor de tweede avond op rij een belangrijke rol gespeeld voor zijn team Atlanta Braves in de play-offs van de Major League. De Braves versloegen in de tweede wedstrijd van de finalereeks van de National League de Los Angeles Dodgers met 8-7. In de best-of-sevenserie leidt de ploeg nu met 2-0.

Albies sloeg net als maandag in de negende inning een homerun. Daarmee liet hij dinsdagavond (lokale tijd) het achtste punt voor zijn team aantekenen. Het was een van de drie honkslagen en twee binnen geslagen punten van de tweede honkman.

In de laatste slagbeurt van Los Angeles werd het nog spannend toen de ploeg met vier punten terugkwam tot 8-7. Verder lieten de werpers van Atlanta het niet komen. Werper Kenley Jansen van de Dodgers bleef net als een dag eerder, toen zijn ploeg met 5-1 verloor van Atlanta, aan de kant.

In de derde wedstrijd van de finale in de American League versloegen de Tampa Bay Rays de Houston Astros met 5-2 en namen daarmee een 3-0 voorsprong in wedstrijden. De ploeg uit Florida heeft nog een zege in de serie nodig om zich te plaatsen voor de World Series.