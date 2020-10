Sprinter Démare boekt vierde ritzege in Giro

De Franse wielrenner Arnaud Démare heeft zijn vierde ritzege geboekt in de Giro d’Italia. De sprinter van Groupama-FDJ was opnieuw de snelste in een massasprint, ditmaal in de elfde etappe met finish in badplaats Rimini. De Slowaak Peter Sagan werd tweede, de Colombiaan Álvaro José Hodeg kwam als derde over de streep.

Démare (29) won eerder de vierde, de zesde en de zevende etappe. De roze leiderstrui bleef in handen van João Almeida. De Portugees van Deceuninck – Quick-Step heeft 34 seconden voorsprong op Wilco Kelderman. Donderdag volgt een lastige rit met start en finish in Cesenatico. Onderweg liggen vijf geklasseerde hellinkjes.

Vanuit de start in Porto Sant’Elpidio gingen vijf renners in de aanval, vier Italianen en de Belg Sander Armée. Veel ruimte kreeg het vijftal niet. De spintersploegen lieten de marge nooit groter worden dan zo’n vier minuten. Ondertussen werd de Italiaanse sprinter Elia Viviani in het peloton op een rotonde van achteren aangereden door een motor, maar hij vond weer aansluiting.

De ploegen Groupama-FDJ en UAE Team Emirates (Fernando Gaviria) leidden de jacht op de vluchters, die een voor een werden teruggepakt. Armée, de 34-jarige Belg van Lotto-Soudal, bleef alleen over met op 10 kilometer voor de streep nog een voorsprong van 50 seconden. Het was toen al duidelijk dat zijn poging niet zou slagen. Op 5 kilometer van de streep was het gedaan met Armée en begon het gedrang tussen de ploegen van de sprinters.

De ploeg van Démare had opnieuw het beste ‘treintje’ met onder anderen de Australiër Miles Scotson en de Italiaan Jacopo Guarnieri, de man uit wiens wiel Démare pas laat aan zijn sprint begon. Het was opnieuw voldoende voor een overtuigende zege.

“Met dank aan de ploeg, die weer geweldig werk heeft verricht. Het was een lastige finale met veel bochten, maar ik ben er goed doorheen geloodst. Vier zeges, het is ongelooflijk. Het vele werk heeft zich opnieuw uitbetaald”, klonk het tevreden. Démare krijgt wellicht alleen volgende week vrijdag nog de kans voor zijn vijfde ritzege te gaan. Komende vrijdag is er ook een grotendeels vlakke rit, maar liggen er kort voor de finish twee lastige hellinkjes.