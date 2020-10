Australian Open onderhandelt met autoriteiten over quarantaine

De Australian Open zal in januari alleen plaatsvinden als de organisatie een akkoord bereikt met de lokale autoriteiten om tennissers te laten trainen terwijl zij in quarantaine zitten. Dat voorspelt directeur Craig Tiley van het grandslamtoernooi in Melbourne.

“Je kunt spelers niet vragen om twee weken in quarantaine te gaan en dan klaar te zijn voor een grand slam”, aldus Tiley. In sommige staten is het toegestaan om sportteams te laten trainen terwijl ze in isolatie verblijven, en de toernooidirecteur gelooft dat zoiets essentieel is voor het doorgaan de Australian Open.

“We accepteren dat iedereen die van overzee komt twee weken in quarantaine moet. Waar we over onderhandelen, is dat we een quarantaine-omgeving opzetten waar ze kunnen trainen en zich kunnen verplaatsen tussen het hotel en de tennisbanen.”

De grenzen tussen de Australische deelstaten zijn vanwege de Covid-19 pandemie gesloten, en reizigers die het land binnenkomen dienen veertien dagen in quarantaine te gaan in Melbourne.